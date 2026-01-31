Συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη από τη Τροχαία.

Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 43 και 26 ετών, οι οποίοι ξεπέρασαν κατά πολύ το προβλεπόμενο όριο ταχύτητας.

Ειδικότερα, ο 43χρονος εντοπίστηκε στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων, να κινείται με ταχύτητα 169 χλμ/ώρα αντί του νόμιμου ορίου των 90 χλμ/ώρα, ενώ ο 26χρονος «πιάστηκε» στην Περιφερειακή Οδό να κινείται με 164 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο ταχύτητας 60 χλμ/ώρα.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.

Δείτε σχετικές εικόνες: