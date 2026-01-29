Τρεις δεκαενιάχρονοι ( ο ένας με καταγωγή από την Πάτρα και οι άλλοι δύο από την Αθήνα), έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού από ομάδα αγνώστων, οι οποίοι φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Όπως ανέφεραν, το επεισόδιο έγινε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα και οι δράστες έφεραν σιδηρογροθιές, ρόπαλα και κράνη, με τα οποία τους κατέφεραν χτυπήματα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των νεαρών, αφορμή για την επίθεση και το βίαιο ξυλοδαρμό, στάθηκε το γεγονός ότι ο ένας φορούσε μπλούζα με ελληνική σημαία.

Από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δραστών για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, ενώ διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Πηγή : Tempo 24