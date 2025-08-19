Παραβίαση των κανόνων ασφαλείας από τους 4 τραυματίες στο Λούνα Παρκ στην Κρεμαστή της Ρόδου, ανήμερα του Δεκαπεντάγουστου, δείχνει η πρώτη τεχνική έκθεση του μηχανολόγου-τεχνικού συμβούλου, που έκανε την αυτοψία στο «ταψί».

Δείτε το βίντεο από το ατύχημα:

Η Ζούγκλα παρουσιάζει τα όσα αναφέρει στην έκθεση του, που έχει παραδοθεί ήδη στις αρχές.

«Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του παιχνιδιού «ΤΑΨΙ-TAGADA» στην Κρεμαστή Ρόδου, στις 15 Αυγούστου 2025, (ιδιοκτησίας της εταιρείας «……» τέσσερις παίκτες εντοπίστηκαν από το χειριστή να είναι όρθιοι.

Ο χειριστής όταν το αντιλήφθηκε μείωσε την ταχύτητα περιστροφής, ώστε σταδιακά να σταματήσει τη λειτουργία του παιχνιδιού.

Οι παίκτες διέθεταν πλήρη αντιληπτική ικανότητα αλλά αγνόησαν την γραπτή εντολή της πινακίδας και την προφορικη εντολή του χειριστή «ΜΗ ΣΗΚΩΝΕΣΤΕ ΟΡΘΙΟΙ».

Οι παίκτες υπέστησαν ό,τι προβλέπουν οι νόμοι του Νεύτωνα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έφυγαν ως «ακροβάτες» πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα του καθίσματος.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η τύχη ήταν με το μέρος των παικτών και δεν θρηνήσαμε μοιραίο περιστατικό. Από την πίεση του βάρους των παικτών επί του κιγκλιδώματος λύγισε κατά 8-19 εκατοστά το άνω μέρος του πολυεστερικού καθίσματος.

Ακολούθησαν στα ΜΜΕ διάφορα μυθεύματα, πως δήθεν έσπασε τμήμα του παιχνιδιού και εκσφενδονίστηκαν οι παίκτες.

Η ΕΛΑΣ που παρενέβη αμέσως μετά το ατύχημα διαθέτει και τις σχετικές φωτογραφίες. Το παιχνίδι διέθετε νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Η συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή η ανάπτυξη των δυνάμεων επί του παίκτη, κατά την κίνηση του παιχνιδιού, είναι μια ενδιαφέρουσα άσκηση φυσικής Β Λυκείου.

Κι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με την προσομοίωση με την οδική κυκλοφορία.

Η ανάδειξη του παρόντος θέματος, στην πλήρη επιστημονική του μορφή, ίσως να συμβάλει και στη μείωση των θανάτων της οδικής κυκλοφορίας που οφείλονται στην υπερβολική «γενναιότητα» των οδηγών.

Οι κανόνες ασφαλείας για το «ταψί»

Στην ίδια έκθεση, γίνεται περιγραφή και του συγκεκριμένου παιχνιδιού:

««ΤΑGADA – ΤΑΨΙ»: Το TAGADA-ΤΑΨΙ συνίσταται σε περιστρεφόμενη πλατφόρμα διαμέτρου 6.75m σε μορφή ταψιού.

Η πλατφόρμα-ταψί είναι περιστρεφόμενη με ταυτόχρονη αυξομείωση ύψους. Επομένως η περιστροφική κίνηση είναι ανισόπεδη με αποτέλεσμα την αυξομείωση ύψους του παίκτη από το δάπεδο της πλατφόρμας. Περιμετρικά της πλατφόρμας-ταψιού υπάρχουν δύο ζώνες καθισμάτων όπου κάθονται δίπλα-δίπλα οι παίκτες.

Τα καθίσματα είναι βαθουλωτά, ώστε το κέντρο βάρους του παίκτη να διαθέτει πλήρη ασφάλεια έναντι της κάθετης αντίδρασης του καθίσματος που αναπτύσσεται κατά την περιστροφή. Παράλληλα το βαθουλωτό κάθισμα αναγκάζει την πλάτη του παίκτη να εφάπτεται στην πλάτη του καθίσματος, ούτως ώστε η αντίσταση στατικής τριβής μεταξύ της πλάτης του καθίσματος και πλάτης του παίκτη εμποδίζει τον παίκτη να «φύγει» πάνω από το κάθισμά του.

Πάνω από την πλάτη του καθίσματος και στο πίσω μέρος υπάρχουν προστατευτικοί κυκλικοί σωλήνες-κιγκλιδώματα, όπου πρέπει να συγκρατούνται οι παίκτες με τα χέρια τους σε έκταση. Πάνω από την κυκλική μπάρα συγκράτησης, στο ύψος του αυχένα και της κεφαλής του παίκτη υπάρχει ζεύγος σωλήνων προστασίας με αφρολέξ. Η αντίσταση στατικής τριβής μεταξύ πλάτης του παίκτη και πλάτης του καθίσματος εξασφαλίζει την ασφάλεια του παίκτη.

Ωστόσο, οι παίκτες πρέπει να συγκρατούνται με τα χέρια τους σε έκταση από τους περιμετρικούς σωλήνες συγκράτησης, σύμφωνα με την απαράβατη οδηγία του χειριστή προς τους παίκτες «ΜΗ ΣΗΚΩΝΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ». Η οδηγία αυτή αναγράφεται και στην ταμπέλα με τους όρους λειτουργίας του παιχνιδιού. Θεωρείται για ευνόητους λόγους το κατ εξοχήν «ερωτικό» παιχνίδι των Λούνα Παρκ.

Όταν ο παίκτης για λόγους «γενναιότητας» ή «επιδειξιομανίας» σηκωθεί από τη θέση του, ή όταν ένα κορίτσι παρενοχλείται από το διπλανό αγόρι και σηκωθεί από τη θέση του, τότε μηδενίζεται η αντίσταση στατικής τριβής με άμεσο κίνδυνο την πτώση εντός ή εκτός του ταψιού. Οι συνέπειες της πτώσης μπορεί να είναι και μοιραίες. Ο περιστρεφόμενος μηχανισμός προστατεύεται από ξύλινη περίφραξη. Οι διάδρομοι επιβίβασης – αποβίβασης προστατεύονται με μεταλλική περίφραξη»

Η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ενώ ο Δήμος Ρόδου έχει αναστείλει την λειτουργία του Λούνα Παρκ.