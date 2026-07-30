«Ο καπνός ήταν σαν να τους έκλεινε τα μάτια, δεν μπορούσαν να κινηθούν προς μια κατεύθυνση, προκειμένου να σωθούν». Με τη φράση αυτή, ένας συνάδελφος των δυο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο πύρινο μέτωπο του Ρεθύμνου, προσπαθεί να περιγράψει τις τελευταίες τους στιγμές. Η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7), μαίνεται ακόμα και σήμερα, με τις ριπές του ανέμου να ξεπερνούν τα 120 χλμ. την ώρα, κάνοντας εξαιρετικά δύσκολη της προσπάθεια κατάσβεσής της από τις εναέριες και τις επίγειες δυνάμεις.

Η σκέψη όλων στο Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά και σε όσους εξακολουθούν να επιχειρούν στην περιοχή, βρίσκεται στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να κατασβέσουν την πυρκαγιά.

Ο συνάδελφος των δύο θυμάτων αναφέρει ότι η ομάδα των πυροσβεστών που βρήκε τις σορούς, ήταν σε απόσταση 20 με 30 μέτρων. Ούτε η πυροσβεστική ομάδα, ούτε οι δύο πυροσβέστες, μπόρεσαν να αντιληφθούν ότι βρίσκονταν σε τόσο κοντινή απόσταση εξαιτίας των πυκνών καπνών, που καθιστούσαν την μεταξύ τους ορατότητα αδύνατη. Η φωτιά στο Ρέθυμνο έκαιγε ανεξέλεγκτη ενώ ο καπνός τους έκλεινε τα μάτια μη μπορώντας να δουν τίποτα μπροστά τους, ακόμη και σε ελάχιστη απόσταση.

Λίγη ώρα μετά, οι πυροσβέστες βρήκαν νεκρούς τους δύο συναδέλφους τους, έξω από το πυροσβεστικό όχημα στο οποίο επέβαιναν.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, βάσει του σχεδιασμού, βρέθηκαν στο σημείο όπου συντελέστηκε η τραγωδία, προσπαθώντας τη φωτιά που έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση.

Η φωτιά φούντωσε σε χρόνο μηδέν, με αποτέλεσμα ο καπνός να τους «τυφλώσει» και να τους «πνίξει».

Οι δύο άνδρες προσπάθησαν να διαφύγουν από το επίκεντρο της φωτιάς. Εγκατέλειψαν το όχημά τους ψάχνοντας να βρουν διεξόδους διαφυγής. Αυτό τουλάχιστον πιστεύουν στελέχη της Πυροσβεστικής, βασίζοντας την εκτίμησή τους αυτή, στα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.

To αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο οι πυροσβέστες

Η απόσταση που τους χώριζε από τους συναδέλφους τους, δεν ήταν μεγάλη. Όμως κανένα από τα στελέχη της πυροσβεστικής που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο δεν μπορούσε να δει στα δύο μέτρα. Ήταν αδύνατον, να αντιληφθούν ότι τόσο κοντά τους, σχεδόν δίπλα τους, δύο συνάδελφοί τους, έδιναν τον ύστατο αγώνα, για τη σωτηρία τους, για τη ζωή τους.

«Ο καπνός ήταν σαν να τους είχε κλείσει τα μάτια. Οι συνάδελφοι βρέθηκαν σε ένα σημείο με πολύ υψηλή θερμοκρασία και καπνό. Η διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης, υπό τέτοιες συνθήκες, αποτελεί τον νούμερο ένα παράγοντα κινδύνου» τόνισε στέλεχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι οι δύο άτυχοι πυροσβέστες προσπάθησαν να απομακρυνθούν. «Όμως δεν έβλεπαν, ο καπνός ήταν σαν να τους έκλεινε τα μάτια, δεν μπορούσαν να κινηθούν προς μια κατεύθυνση» σχολίασε συνάδελφός τους πυροσβέστης. Αυτός είναι και ο λόγος που εντοπίστηκαν λίγα μέτρα μακριά από το όχημα τους σύμφωνα με τα όσα περιέγραψαν οι συνάδελφοι τους.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 25χρονος λίγη ώρα πριν είχε πιάσει δουλειά στο πλαίσιο του ωραρίου του. Στην πρωινή βάρδια (7 το πρωί με 2 το μεσημέρι) βρισκόταν ένας εθελοντής, τον οποίο άλλαξε ο άτυχος 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης.

Ήταν η δεύτερη χρονιά του ως εποχικός πυροσβέστης, ενώ ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης ήταν αρκετά χρόνια στο Σώμα.

Αυτό που τώρα ερευνάται είναι οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Κλιμάκια εξειδικευμένων πυροσβεστών υπό την εποπτεία ανώτατων αξιωματικών, έχουν αναλάβει να δώσουν απαντήσεις.

Με πληροφορίες από το patris.gr