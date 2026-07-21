Ένα νέο, υπερσύγχρονο επιχειρησιακό εργαλείο για την αντιμετώπιση του οξυμένου κυκλοφοριακού προβλήματος στο Λεκανοπέδιο έθεσε σε λειτουργία η Ελληνική Αστυνομία. Πρόκειται για το σύστημα «Traffic Commander», το οποίο παρουσιάστηκε στον νέο Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.) στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Το νέο «στρατηγείο» της Τροχαίας συνθέτει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές –μεταξύ των οποίων drones ειδικών αστυνομικών προδιαγραφών, περιπολικά, κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη και δίκυκλα– προσφέροντας μια ενιαία επιχειρησιακή εικόνα για την κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Άμεσος εντοπισμός και παρέμβαση σε πραγματικό χρόνο

Το «Traffic Commander» έχει σχεδιαστεί ώστε να μετατρέπει τον μεγάλο όγκο κυκλοφοριακών δεδομένων σε επιχειρησιακή δράση. Μέσω του συστήματος, οι αξιωματικοί της Τροχαίας θα μπορούν να εντοπίζουν άμεσα:

Τροχαία ατυχήματα που μπλοκάρουν τις οδικές αρτηρίες

Ακινητοποιημένα οχήματα λόγω μηχανικής βλάβης

Εμπόδια ή επικίνδυνα αντικείμενα στο οδόστρωμα

Με τον ταχύτατο εντοπισμό των περιστατικών, η Τροχαία θα στέλνει άμεσα τις πλησιέστερες δυνάμεις για την απομάκρυνση των εμποδίων, αποτρέποντας τα κυκλοφοριακά «εμφράγματα» στους πιο επιβαρυμένους άξονες, όπως ο Κηφισός, η Κηφισίας, η Μεσογείων, η Ποσειδώνος και η Λεωφόρος Αθηνών.

Συντονισμός ΕΛ.ΑΣ., Περιφέρειας και ΕΚΑΒ

Παράλληλα, το νέο σύστημα ενισχύει τη διασύνδεση και τον συντονισμό μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας, της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΚΑΒ, επιτρέποντας την ταχύτερη ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης όταν προκύπτουν συμβάντα.

Σημειώνεται ότι το λογισμικό αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από μηχανικούς της ΕΛ.ΑΣ. χωρίς επιπλέον κόστος, ενώ την ενίσχυση του συστήματος συνέδραμε και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών μέσω της δωρεάς 10 υπερσύγχρονων drones.

Όπως υπογραμμίστηκε κατά την παρουσίαση, στόχος του εγχειρήματος είναι η σταδιακή βελτίωση των χρόνων μετακίνησης και η μείωση της ταλαιπωρίας των εκατοντάδων χιλιάδων οδηγών που κινούνται καθημερινά στο οδικό δίκτυο της Αττικής.