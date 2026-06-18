Έντονη είναι η αντίδραση των γονέων μετά από μια μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα την περασμένη Δευτέρα (15/6) κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής σε εμπορικό κέντρο των βορείων προαστείων.

Η γιορτή είχε διοργανωθεί από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων τοπικού Γυμνασίου, όταν οι αρχές κλήθηκαν να παρέμβουν για ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, στο σημείο κατέφθασαν έξι μοτοσικλέτες της Ομάδας ΔΙΑΣ και δύο περιπολικά. Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη στιγμή της έντασης, αναφέροντας ότι περίπου 15 ένστολοι αστυνομικοί με πλήρη εξοπλισμό -μάλιστα ένας εξ αυτών φορούσε full face μάσκα- εισήλθαν στον χώρο, προκαλώντας αναστάτωση και φόβο στα παιδιά.

Η επιχείρηση κατέληξε στη σύλληψη ενός 12χρονου μαθητή, ο οποίος κατηγορείται ότι απείλησε τον γιο ενός αστυνομικού.

Η Θέση του Πατέρα – Αστυνομικού

Ο πατέρας του φερόμενου ως θύματος, ο οποίος είναι αστυνομικός και ήταν παρών στο συμβάν, δήλωσε στην τηλεόραση του Alpha ότι ο 12χρονος απείλησε τον γιο του με ξυλοδαρμό εκτός του χώρου της γιορτής. Καθώς ο ίδιος βρισκόταν σε υπηρεσία, ενημέρωσε άμεσα το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, το οποίο και απέστειλε τις δυνάμεις.

«Υπήρχε μια προϊστορία με αυτό το παιδί. Το παιδί συνελήφθη και εγώ υπέβαλα μήνυση για απειλή ξυλοδαρμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο αστυνομικός σημείωσε ότι ο γιος του είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού και bullying από την αρχή της σχολικής χρονιάς στο προηγούμενο σχολείο του, γεγονός που τους ανάγκασε να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον. Για εκείνο το παλαιότερο περιστατικό εκκρεμεί δικογραφία εις βάρος του ίδιου του αστυνομικού, καθώς είχε προσεγγίσει ο ίδιος ένα από τα παιδιά για να του μιλήσει.

Μηνύσεις και ΕΔΕ

Η υπόθεση πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στο Αστυνομικό Τμήμα. Όταν ο Διοικητής και ο Αξιωματικός Υπηρεσίας ενημέρωσαν τον πατέρα-αστυνομικό ότι, κατόπιν εντολής εισαγγελέα, έπρεπε να κρατηθεί, εκείνος αντέδρασε υποβάλλοντας μηνύσεις εναντίον των συναδέλφων του για παράβαση καθήκοντος, κατάχρηση εξουσίας και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) σε βάρος του αστυνομικού. Από την πλευρά του, ο ίδιος έχει αποστείλει πολυσέλιδη επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., ζητώντας τη λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία του παιδιού του.