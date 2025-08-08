Νεκρός είναι ένας 60χρονος άντρας μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Πέμπτης (08.08.2025) στην Αχαΐα. Το τραγικό περιστατικό συνέβη στην Εθνική Οδό 111, στην περιοχή της Δαφνούλα Ερυμάνθου, όταν το φορτηγάκι που οδηγούσε ο 60χρονος μελισσοκόμος συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενη νταλίκα.

Ο άντρας, ο οποίος μετέφερε τα μελίσσια του, εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Παρά τις προσπάθειες, τα τραύματα του ήταν θανατηφόρα και ο οδηγός άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο του δυστυχήματος, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.