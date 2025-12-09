Θανατηφόρο τροχαίο με ανατροπή φορτηγού οχήματος που μετέφερε λάδια, στο οποίο εγκλωβίστηκε ο οδηγός, σημειώθηκε στον παράδρομο της Ιονίας οδού, περίπου στο 145,6 χλμ, κοντά στη Σκαμνιά Άρτας.
Η ανατροπή είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού μέσα στην καμπίνα.
Στο σημείο έσπευσαν οχήματα από την Π.Υ. Άρτας, και η 5η ΕΜΑΚ Ιωαννίνων.
Μετά από αγωνιώδεις προσπάθειες, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Προηγήθηκε η άρση του τράκτορα από δύο γερανούς ιδωτών από την Άρτα.
Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του 53χρονου οδηγού.
Πηγή: Ertnews