Θανατηφόρο τροχαίο με ανατροπή φορτηγού οχήματος που μετέφερε λάδια, στο οποίο εγκλωβίστηκε ο οδηγός, σημειώθηκε στον παράδρομο της Ιονίας οδού, περίπου στο 145,6 χλμ, κοντά στη Σκαμνιά Άρτας.

Η ανατροπή είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού μέσα στην καμπίνα.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα από την Π.Υ. Άρτας, και η 5η ΕΜΑΚ Ιωαννίνων.

Μετά από αγωνιώδεις προσπάθειες, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Προηγήθηκε η άρση του τράκτορα από δύο γερανούς ιδωτών από την Άρτα.

Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του 53χρονου οδηγού.

Πηγή: Ertnews