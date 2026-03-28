Διπλό τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς, σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου στην Εγνατία Οδό, με διαφορά λίγων λεπτών.

Το πρώτο έγινε περίπου ένα χιλιόμετρο μετά τον κόμβο της Δωδώνης, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα ΙΧ εν μέσω χαλαζόπτωσης συγκρούστηκε με νταλίκα, ενώ στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του.

Σημειώνεται ότι με διαφορά λίγων λεπτών, όχημα της Νέας Εγνατίας έφτασε στο σημείο, στο ρεύμα όμως προς Ιωάννινα. Το όχημα της παραχωρησιούχου σταμάτησε για να συνδράμει αναφορικά με το τροχαίο που είχε ήδη γίνει αλλά το ΙΧ που προηγουμένως είχε συγκρουστεί με την νταλίκα, παρέσυρε έναν από τους υπαλλήλους της εταιρείας, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Τραγικό θάνατο βρήκε επίσης και η συνοδηγός του αυτοκινήτου.

Προσωρινά έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους και τραυματίες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.