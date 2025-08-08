Στο πένθος έχει βυθιστεί ο πολιτικός κόσμος στο άκουσμα της είδησης πως η κόρη του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, η Λένα, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 34 ετών.

Η άτυχη γυναίκα αισθάνθηκε έντονο πονοκέφαλο και μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου υπέστη επιληπτικό επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί μπόρεσαν να τη συνεφέρουν.

Εν συνεχεία, έπειτα από προτροπή του πατέρα της, μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό». Όμως εκεί, η 34χρονη υπέστη δεύτερο επιληπτικό επεισόδιο, το οποίο συνοδεύτηκε από καρδιακή ανακοπή. Για 40 λεπτά οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Δεν είναι γνωστό αν η Λένα αντιμετώπιζε άλλα προβλήματα υγείας.

Τα συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

Η τραγική είδηση έχει προκαλέσει σοκ στον πολιτικό κόσμο, με εκπροσώπους κομμάτων να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους μέσω διαδικτύου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, σημείωσε:

«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της, Αντώνη και Γεωργία, καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους».

Κώστας Καραμανλής: «Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, έκανε την ακόλουθη δήλωση για την απώλεια της Λένας Σαμαρά:

«Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη».

Η δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του.

«Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», προσθέτει ο κ. Ανδρουλάκης.

Η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.

Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του».

Η δήλωση του ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους», αναφέρει το συλλυπητήριο μήνυμα του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Η ανάρτηση του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, έγραψε σε ανάρτησή του:

«Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας».

Τα συλλυπητήρια του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση

Συγκλονισμένος δήλωσε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης: «Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας. Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος. Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο».

Συλλυπητήρια δήλωση Παύλου Μαρινάκη

«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός», αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωση – ανάρτησή του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη», συμπληρώνει.

Συλλυπητήρια και από Χατζηδάκη – Κεραμέως – Πλεύρη

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε: «Δεν το χωράει ο νους αυτό με την Λένα Σαμαρά! Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι για την απώλεια της 34χρονης κοπέλας. Η σκέψη μου, όλων η σκέψη, είναι με τους γονείς της, τον Αντώνη και τη Γεωργία! Ο Θεός να τους δίνει δύναμη».

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, έγραψε: «Δεν υπάρχουν λόγια. Η αιφνίδια απώλεια της Λένας Σαμαρά μας έχει συγκλονίσει όλους. Ένα νέο κορίτσι γεμάτο ζωή… Όλες μας οι σκέψεις με τον Αντώνη, την Γεωργία, τον Κώστα».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έγραψε: «Συλλυπητήρια στον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του για την απώλεια της κόρης τους. Κάθε λέξη δεν έχει νόημα σε τέτοιες καταστάσεις».

Ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Αβραμόπουλος, ανέφερε: «Ανείπωτος ο πόνος και αδιανόητη η απώλεια. Κανένας γονιός δεν πρέπει να βιώνει έναν τέτοιο αποχωρισμό. Ο Θεός να τους δίνει δύναμη να σταθούν όρθιοι μέσα στη θλίψη. Η σκέψη μου είναι κοντά τους, με βαθιά συμπόνια και σεβασμό».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, είπε: «Κουράγιο και δύναμη στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους Κωνσταντίνο για την ασύγκριτα επώδυνη απώλεια της Λένας. Ειλικρινή συλλυπητήρια».

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους Λένας».

«Ο θάνατος των αγαπημένων μας είναι το ξερίζωμα μέρους της ψυχής μας. Κι η μνήμη, η μόνη χώρα που οι άνθρωποί μας δεν πεθαίνουν ποτέ» έγραψε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια Σαμαρά.

«Έχοντας ζήσει όλη την αγωνία για την Λένα από την αρχή χθες, πραγματικά δεν ξέρω τί να πω σε αυτούς τους άξιους γονείς που αναγκάζονται να ζήσουν την μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής, να χάνουν το παιδί τους και μάλιστα ένα τόσο καλό και λαμπερό παιδί» γράφει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης εκφράζοντα τα συλλυπητήριά του στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά, συμπληρώνοντας «δεν υποκρίνομαι ότι θα ξεπεράσετε αυτόν τον πόνο, διότι αυτός δεν ξεπερνιέται ποτέ, αλλά εύχομαι να έχετε κουράγιο και δύναμη».

Ο Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας, ανέφερε: «Η σκέψη μου στον Αντώνη Σαμαρά και τη σύζυγό του Γεωργία για την απώλεια της αγαπημένης τους Λένας. Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τέτοιο πόνο. Δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και την οικογένειά του αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές».

«Φτωχά τα λόγια Αντώνη και Γεωργία μου για να περιγράψουν τέτοια τραγωδία και πένθος. Μέσα από την καρδιά μου κουράγιο», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

«Βαθύτατη η θλίψη για την απώλεια της Λένας Σαμαρά, δεν βρίσκω λόγια. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς και τον αδελφό της» τονίζει στην ανάρτησή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης.

«Συγκλονισμένος από την αναπάντεχη, τόσο τραγική απώλεια της Λένας Σαμαρά, μόλις 34 ετών» δηλώνει ο Κώστας Μπακογιάννης, προσθέτοντας ότι «η σκέψη και η καρδιά μας είναι με τον πατέρα της, Αντώνη, τη μητέρα της, Γεωργία, τον αδελφό της και όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους, σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή. Σιωπή, σεβασμός και δύναμη στους ανθρώπους της».

Συλλυπητήρια και από τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα: «Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό. Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης. Κουράγιο».

«Η πρόωρη και άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά συνταράσσει κάθε ανθρώπινη ψυχή. Θερμά συλλυπητήρια στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά που βιώνουν το ανείπωτο», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δήλωσή του.