Θλίψη έχει προκαλέσει στην Αλεξανδρούπολη η είδηση του θανάτου μιας 18χρονης φοιτήτριας Μοριακής Βιολογίας. Η νεαρή βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11), στο διαμέρισμα που νοίκιαζε στην πόλη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μητέρα της είχε να επικοινωνήσει μαζί της για αρκετές ώρες, καθώς η φοιτήτρια δεν απαντούσε στα επανειλημμένα τηλεφωνήματά της. Ανησυχώντας για την τύχη της κόρης της, ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία μετέβη άμεσα στο διαμέρισμα. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της.

Οι πρώτες ενδείξεις από τις Αρχές δεν δείχνουν σημάδια εγκληματικής ενέργειας.

Σημαντικό ρόλο για τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διαδραματίσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη κοπέλα, που καταγόταν από τη Λάρισα, ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή για σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Π.Π.

Πηγή: xanthipost.gr