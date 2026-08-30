Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 30 Αυγούστου σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά, με 11χρονο κορίτσι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. π

Το άτυχο παιδί με καταγωγή από την Πολωνία, βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τους γονείς του, όπου και διέμενε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το κοριτσάκι βρέθηκε στο νερό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως τρεις γιατροί και νοσηλεύτρια από συνεργαζόμενο ιδιωτικό πολυϊατρείο της περιοχής, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι ξεκίνησαν άμεσα ΚΑΡΠΑ στο παιδί.

Οι επίμονες προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής του στο Νοσοκομείο Χανίων, με περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. να συνδράμει ανοίγοντας τον δρόμο στον ΒΟΑΚ για την ταχύτερη δυνατή μεταφορά του ασθενοφόρου.

Φτάνοντας στα Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, το ιατρικό προσωπικό συνέχισε να παλεύει με κάθε διαθέσιμο μέσο για να κρατήσει το παιδί στη ζωή, χωρίς όμως τελικά να τα καταφέρει.

Πηγή: zarpanews