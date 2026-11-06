Θανατηφόρο τροχαίο με εμπλοκή άγριου ζώου σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (05/11/2026) έξω από τη Λαμία, βυθίζοντας στο πένθος την περιοχή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στον παράδρομο των Θερμοπυλών, 300 μέτρα πριν τον κόμβο του Μπράλου.

Ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με σφοδρότητα με μεγάλο αγριογούρουνο που πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα.

Εκτινάχθηκε έξω από το αυτοκίνητο

Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη, με αποτέλεσμα ο άτυχος οδηγός να πεταχτεί έξω από το αυτοκίνητο και να καταλήξει αρκετά μέτρα μακριά, τραυματισμένος θανάσιμα.

Μάλιστα, εξαιτίας του σκότους και του σημείου όπου κατέληξε δεν έγινε άμεσα αντιληπτός.

Εντοπίστηκε με καθυστέρηση από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος είδε το χτυπημένο όχημα στον δρόμο, κατάλαβε ότι είχε σημειωθεί σοβαρό τροχαίο και σταμάτησε να ελέγξει τι είχε συμβεί, ειδοποιώντας άμεσα τις Αρχές μέσω του 112.

Στο σημείο ΕΚΑΒ και Τροχαία

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δυστυχώς όμως για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Όπως αναφέρει το LamiaReport, πρόκειται για πολύ γνωστό κaι αγαπητό επαγγελματία και ο αδόκητος θάνατός του έπεσε σαν “κεραυνός εν αιθρία” στην τοπική κοινωνία.

Στον τόπο του δυστυχήματος μετέβη πλήρωμα του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για την εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η νέα τραγωδία.

Μάλιστα για αρκετή ώρα έψαχναν την περιοχή στην περίπτωση που επέβαινε και δεύτερο άτομο στο μοιραίο αυτοκίνητο.