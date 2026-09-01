Τραγικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου, έξω από τη Θήβα, στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θήβας – Λιβαδειάς, όπου ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Όπως αναφέρει το radiothiva.gr, ένα αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες ρουμανικής καταγωγής που διαμένουν στην Αθήνα, συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν μπροστά του και μετέφερε σίδερα.

Οι δύο άνδρες είχαν ταξιδέψει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στην Αντίκυρα Βοιωτίας για ψάρεμα και το πρωί της επόμενης ημέρας ξεκίνησαν την επιστροφή τους προς την Αθήνα.

Σύμφωνα με την κατάθεση του συνοδηγού, οι δύο άνδρες ήταν ιδιαίτερα κουρασμένοι, ενώ την ώρα της σύγκρουσης ο ήλιος που ανέτελλε φέρεται να επηρέαζε την ορατότητα. Παράλληλα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, το αγροτικό κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα και, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε πλαγιομετωπικά στο προπορευόμενο φορτηγό, από την πλευρά του οδηγού.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 56χρονος οδηγός του αγροτικού να βρει ακαριαίο θάνατο.

Ο συνοδηγός του αγροτικού δεν τραυματίστηκε, ενώ χωρίς τραυματισμούς κατάφερε να βγει από το φορτηγό και ο οδηγός του. Ωστόσο, και οι δύο άνδρες ήταν σε κατάσταση σοκ μετά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τον θάνατο του 56χρονου.