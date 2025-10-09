Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο με πέντε τραυματίες στην περιοχή Λέπουρα της Εύβοιας καθώς ο πολυτραυματίας που απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ο 40χρονος Κ.Μ. κατέληξε αργά το βράδυ της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου, υποκύπτοντας στα βαριά τραύματά του.

Συγκεκριμένα το σφοδρό τροχαίο συνέβη όταν δύο αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν συνολικά 9 άτομα συγκρούστηκαν στην περιοχή Λαμπούσα λίγο μετά τα Λέπουρα στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οι περισσότεροι και να τραυματιστούν συνολικά πέντε άτομα, εκ των οποίων ο ένας πολύ σοβαρά.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Χαλκίδας.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική που απεγκλώβισε και η αστυνομία.