Ένα βρέφος μόλις τριών μηνών έχασε τη ζωή του το πρωί της Τρίτης (27/1), στη Θεσσαλονίκη. Το αγοράκι μεταφέρθηκε από τους γονείς του, μέλη της κοινότητας Ρομά, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο γύρω στις 10:00 το πρωί, χωρίς να παρουσιάζει σημεία ζωής.

Παρά το γεγονός ότι το νοσοκομείο δεν βρισκόταν σε κατάσταση εφημερίας εκείνη την ώρα, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιήθηκε αμέσως μόλις έφτασαν οι γονείς, με το παιδί στην αγκαλιά τους.

Το βρέφος δεν είχε σφυγμό και οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως τη διαδικασία αναζωογόνησης, δίνοντας μια εξαντλητική μάχη που διήρκεσε περίπου 50 λεπτά.

Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού να ανατάξουν το βρέφος, το μικρό αγόρι δεν ανταποκρίθηκε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αναμένεται να διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να ριχθεί φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην ξαφνική απώλεια της ζωής του.