Τραγωδία στην Κέρκυρα. Ένα βρέφος μόλις οκτώ μηνών μεταφέρθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, και ασθενοφόρο παρέλαβε το βρέφος, μεταφέροντας το στο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν πλέον πολύ αργά για να σωθεί.

Το οκτώ μηνών βρέφος φαίνεται πως έχασε τη ζωή του μετά από πτώση, ωστόσο δεν έχουν αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του βρέφους διερευνώνται, ενώ αναμένεται να διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή.