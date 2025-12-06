Τραγωδία αργά το απόγευμα του Σαββάτου, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, 26 μίλια νοτιοδυτικά της νήσου Χρυσής, όπου εντοπίστηκε λέμβος με νεκρούς μετανάστες. Σύμφωνα με το Λιμενικό, 18 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί, υπάρχουν όμως και δύο ζωντανοί, οι οποίοι και διασώθηκαν.

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Το σκάφος με τους μετανάστες εντοπίστηκε 26 μίλια νοτιοδυτικά της νήσου Χρυσής, από φορτηγό με σημαία Τουρκίας. Στις Αρχές σήμανε συναγερμός και άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με δύο πλωτά του Λιμενικού, ένα σκάφος της Frontex, τρία παραπλέοντα σκάφη, ένα ελικόπτερο Super Puma και ένα αεροσκάφος της Frontex.

Πώς έγινε η τραγωδία – Φαίνεται ότι οι μετανάστες έχασαν τη ζωή τους από ασιτία και υποθερμία

Νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι η λέμβος εντοπίστηκε ακυβέρνητη στη θαλάσσια περιοχή. Η βάρκα δεν ανετράπη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Οι 18 νεκροί βρέθηκαν εντός της λέμβου, και φαίνεται να έχασαν τη ζωή τους από υποθερμία και ασιτία, καθώς παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένοι στην κακοκαιρία.

Τι ανέφεραν οι δύο διασωθέντες

Οι δύο διασωθέντες δήλωσαν στις Αρχές ότι το σκάφος έμεινε ακυβέρνητο λόγω της κακοκαιρίας, και ότι για ώρες πάλευαν χωρίς τροφή και προστασία από τις συνθήκες. Οι πληροφορίες του Λιμενικού αναφέρουν ότι οι σοροί των 18 επιβαινόντων ήταν νεκροί πάνω από μία ημέρα.

Σημειώνεται ότι για τις συνθήκες που οδήγησαν στο ναυάγιο, έχει ήδη αρχίσει προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

