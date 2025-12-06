Τουλάχιστον 18 σοροί έχουν ανασυρθεί από τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, έπειτα από τον εντοπισμό μισοβυθισμένης λέμβου με μετανάστες, αργά το απόγευμα του Σαββάτου. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί δύο άτομα.

Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού, ένα σκάφος της Frontex, τρία παραπλέοντα σκάφη, ένα ελικόπτερο Super Puma και ένα αεροσκάφος της Frontex. Το σκάφος εντοπίστηκε 26 μίλια νοτιοδυτικά της νήσου Χρυσής, από φορτηγό με σημαία Τουρκίας. Αυτή την ώρα στην περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι 4 μποφόρ.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ανετράπη ή βυθίστηκε η λέμβος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες