Νεκρός μέσα στο σπίτι όπου διέμενε μόνος του, εντοπίστηκε χθες (17/2) το απόγευμα, ένας 55χρονος άνδρας, σε χωριό της Υπάτης. Ο άτυχος άνδρας δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις του αδελφού του, γεγονός που τον ανησύχησε και τον οδήγησε στο σπίτι του. Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με το τραγικό θέαμα, καθώς ο 55χρονος είχε ήδη φύγει από τη ζωή.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι διασώστες του οποίου διαπίστωσαν το θάνατό του. Στο σημείο έσπευσαν επίσης αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και του ΑΤ Λαμίας, οι οποίοι ανέλαβαν την προανάκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παθολογικά αίτια, καθώς ο 55χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου του.