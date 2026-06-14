Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον αρχαιολογικό χώρο των Φαλασάρνων στα Χανιά, καθώς ο τουρίστας που είχε εντοπιστεί σε δύσβατο σημείο ανασύρθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του neakriti.gr, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 45 ετών, ο οποίος έφερε πολλαπλά τραύματα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο σημείο παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος, καθώς η πρόσβαση στο σημείο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άνδρα και να τον ανασύρουν, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή, ενώ αναμένεται η επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις συνθήκες της τραγωδίας.

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