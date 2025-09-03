Ένα τραγικό γεγονός σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Πατήσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ προσπαθούσε να γεννήσει το μωρό της μέσα στο σπίτι στο οποίο διέμενε, στην οδό Σκρα.

Νεκρό είναι και το νεογνό.

Η γυναίκα βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο κύησης, καθώς αναμενόταν να γεννήσει μέσα στις επόμενες ημέρες αλλά φέρεται πως δεν πρόλαβε να πάει σε μαιευτήριο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως κατά τη διάρκεια του περιστατικού δίπλα της βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά της, αλλά και ο σύζυγός της με καταγωγή από τη Γεωργία, ο οποίος φέρεται να έκοψε με ψαλίδι τον ομφάλιο λώρο.

Ο ίδιος, με τη βοήθεια γειτόνισσας, προσπάθησε να επαναφέρει τη γυναίκα του κάνοντάς της ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως ο σύζυγος της γυναίκας απουσίαζε από το σπίτι και την αναζητούσε αλλά το κινητό της ήταν κλειστό, κι όταν έφτασε στο διαμέρισμα ήταν ήδη νεκρή.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα διαπίστωσαν ότι η γυναίκα είχε αφήσει την τελευταία της πνοή.

Για το συμβάν έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί το τι ακριβώς συνέβη και πώς η γυναίκα έχασε τη ζωή της.