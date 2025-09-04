Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 3 Σεπτεμβρίου, στα Πατήσια, όπου μια γυναίκα 34 ετών βρέθηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της, λίγη ώρα αφού έφερε στον κόσμο το μωρό της χωρίς ιατρική βοήθεια. Νεκρό δίπλα στη μητέρα βρέθηκε και το νεογνό.

Γειτόνισσα της άτυχης μητέρας περιέγραψε τη γυναίκα ως «εξαιρετικό άνθρωπο» και εξέφρασε τη θλίψη της, λέγοντας μάλιστα, ότι είχε γεννήσει και τα άλλα δύο παιδιά της στο σπίτι: «Από ό,τι μου είπε ο αδελφός της, έκοψε και τον ομφάλιο λώρο μόνη της και μετά πέθανε μαζί με το παιδάκι της. Από ό,τι έμαθα, έτσι γεννούσε, στο σπίτι. Και τα προηγούμενα παιδιά. Μου είπαν ότι και τα άλλα παιδιά τα είχε γεννήσει στο σπίτι. Λυπάμαι πάρα πολύ…».

Η 34χρονη γυναίκα, ελληνικής καταγωγής, βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και αναμενόταν να γεννήσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο σύντροφός της, με καταγωγή από τη Γεωργία, ανέφερε ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της, καθώς το κινητό της ήταν κλειστό. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, βρέθηκε μπροστά σε ένα φρικτό θέαμα: Η σύζυγός του και το βρέφος κείτονταν στο πάτωμα του σαλονιού χωρίς τις αισθήσεις τους.

Με τη βοήθεια γειτόνισσας, προσπάθησε να της κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, όμως οι προσπάθειες δεν είχαν αποτέλεσμα. Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε περίπου στις 19:00 από τον σύζυγο της 34χρονης.

Στο διαμέρισμα ήταν παρόντα άλλα δύο παιδιά, που είναι καλά στην υγεία τους.

«Δεν ήμουν στο σπίτι, γύρισα από τη δουλειά. Τα παιδιά ήρθαν κοντά μου και τότε είδα τη γυναίκα μου νεκρή. Δεν υπήρχε ψαλίδι, δεν είδα κάτι τέτοιο», δήλωσε ο σύντροφος της άτυχης κοπέλας, συντετριμμένος.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου, τόσο της μητέρας, όσο και του παιδιού.