Βαρύ πένθος στη Χαλκίδα, μετά την είδηση του πρόωρου χαμού μίας 13χρονης μαθήτριας Ειδικού Σχολείου, που έφυγε από τη ζωή χτυπημένη από τη γρίπη.

Ο χαμός της βύθισε στο πένθος συμμαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, που μιλούν για ένα ξεχωριστό κορίτσι.

Συγκλονίζει η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας, που αποτυπώνει με λόγια καρδιάς το αποτύπωμα που άφησε η μικρή Κάτια:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μαθήτρια του Σχολείου μας. Μια φωτεινή ψυχή, μια γενναία μαχήτρια, που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια στις μάχες της ζωής. Η Κάτια είχε αυτή τη μαγική ουσία που, όποιος συναναστρεφόταν μαζί της, γέμιζε η καρδιά του αγάπη. Ήταν τυχερή γιατί είχε δίπλα της μια οικογένεια που την αγαπούσε απεριόριστα, τη φρόντιζε και τη στήριζε σε κάθε της αγώνα. Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της και θα συνεχίσει να φωτίζει τις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Κάτια, θα σε θυμόμαστε πάντα».

Πηγή: evima.gr