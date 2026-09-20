Τραγική κατάληξη είχε η περιπέτεια της υγείας του 17χρονου μαθητή, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή την περασμένη Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ο άτυχος νέος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν εξαρχής σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Το δραματικό περιστατικό εκτυλίχθηκε έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Κατά την αποχώρησή του από τον σχολικό χώρο, ο έφηβος αισθάνθηκε ξαφνική και έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του προσωπικού του σχολείου, το οποίο κάλεσε το ΕΚΑΒ, αλλά και τον ιδιώτη γιατρό της περιοχής και αντιπρόεδρο της οργάνωσης «KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές», Κωνσταντίνο Λαζαρίδη. Ο νεαρός διακομίστηκε πρώτα στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και, κρίνοντας απολύτως αναγκαία την περαιτέρω νοσηλεία του, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Τις αγωνιώδεις προσπάθειες που έγιναν για να κρατηθεί ο 17χρονος στη ζωή περιέγραψε η οργάνωση «KIDS SAVE LIVES» με σχετική ανάρτησή της: «Ο Κωνσταντίνος (Λαζαρίδης) έφτασε σε 3 λεπτά από την κλήση, αναγνωρίζοντας δυστυχώς πως ο μαθητής ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ και βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή. Τοποθέτησε αμέσως τα ηλεκτρόδια του προσωπικού του απινιδωτή και στην πρώτη ανάλυση ρυθμού διαπιστώθηκε πως υπήρχε ΑΠΙΝΙΔΩΣΙΜΟΣ ρυθμός! Ο Κωνσταντίνος χορήγησε την πρώτη απινίδωση και συνέχισε την αναζωογόνηση με ΚΑΡΠΑ, μέχρι την ταχύτατη πραγματικά άφιξη του ΕΚΑΒ!

Κάποια στιγμή μετά την ομαδική προσπάθεια, ο μαθητής ανέκτησε τον καρδιακό του ρυθμό και οδηγήθηκε εντός ασθενοφόρου. Παρά την αρχική ανάκτηση του καρδιακού ρυθμού του εφήβου, έπεσε εκ νέου σε καρδιακή ανακοπή και έτσι αποφασίστηκε η αναζωογόνηση εντός του ασθενοφόρου με τη συνδρομή των διασωστών και του ιατρού. Με τη συνδρομή περιπολικού της Ελληνικής Αστυνομίας που άνοιγε δρόμο, ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας, με ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτών καθ’ οδόν».