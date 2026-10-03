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Ένα τραγικό περιστατικό βύθισε στο πένθος την περιοχή της Χερσονήσου το μεσημέρι του Σαββάτου (3/10), καθώς ένας 16χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Το νήμα της ζωής του νεαρού κόπηκε ξαφνικά λίγο πριν τις 15:30.

Βάσει των αρχικών στοιχείων, το δίκυκλο που χειριζόταν ο έφηβος ξέφυγε από την πορεία του. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε μια εξαιρετικά βίαιη σύγκρουση της μοτοσικλέτας πάνω σε κολώνα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο άτυχος ανήλικος δεν έφερε τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας, καθώς φέρεται να μην φορούσε κράνος.

Η διακομιδή και οι έρευνες της Τροχαίας

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσε άμεσα πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 16χρονος είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του και οι διασώστες δεν μπόρεσαν να του προσφέρουν καμία βοήθεια.

Η σορός του διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, την ώρα που το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας διεξάγει προανάκριση για να ρίξει φως στα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη θανατηφόρα εκτροπή.

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