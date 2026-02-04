Ο κυβερνήτης του σκάφους του Λιμενικού που ενεπλάκη στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο μίλησε για την κάμερα που υπήρχε στο πλωτό και δεν χρησιμοποιήθηκε.

«Η χρήση του δεν κρίθηκε αναγκαία», αυτή ήταν η απάντηση του κυβερνήτη για την περίπτωση της Χίου.

Το συγκεκριμένο πλωτό περιπολικό διαθέτει θερμική κάμερα, η οποία συνηθίζεται να χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων μέσα στη θάλασσα.

Ο κυβερνήτης προσέθεσε, ότι το σκάφος με τους μετανάστες είχε εντοπιστεί ήδη από κάμερα στεριάς. Γι΄αυτό τον λόγο φαίνεται πως… δεν χρησιμοποιήθηκε ο ειδικός εξοπλισμός για τη διεκπεραίωση αυτής της σύνθετης νυχτερινής επιχείρησης.

Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψη του Μαροκινού

Παράλληλα , ο Εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο Μαροκινός που ήταν ανάμεσα στους μετανάστες που διασώθηκαν από την τραγωδία που σημειώθηκε στη Χίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην βάρκα επέβαιναν συνολικά 39 άτομα, εκ των οποίων τα 15 έχασαν τη ζωή τους και 25 είναι σοβαρά τραυματισμένα.

Οι 38 ήταν Αφγανοί και ένας ήταν Μαροκινός για τον οποίο υπήρχαν εκτιμήσεις ότι είναι ο διακινητής. Η οδηγία του αρμόδιου Εισαγγελέα ήταν αυτή, καθώς σύμφωνα με τις καταθέσεις των διασωθέντων ήταν ο διακινητής.

Οι έρευνες για αγννοούμενους είναι αδιάκοπες, ενώ εσπευσμένως έφτασαν ιατροδικαστές και νεκροτόμοι στο νησί.

Σε εξέλιξη ΕΔΕ για το ναυάγιο

Σε εξέλιξη είναι Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διεξάγεται από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος ανοικτά της Χίου όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Πρωταρχικό μέλημα του Λιμενικού είναι η αποκάλυψη όλων των λεπτομερειών της σύγκρουσης των δύο σκαφών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα καταθέσεις των μελών τού πληρώματος του σκάφους του Λιμενικού, ο χειριστής του δουλεμπορικού σκάφος έπεσε στην πλάγια δεξιά πλευρά της σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανετράπη και βυθίστηκε.

Τα στελέχη του Λιμενικού δεν θα λάβουν κατάθεση όμως μόνο από το πλήρωμα του σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής αλλά και από τους διασωθέντες μετανάστες.

Το δουλεμπορικό βυθίστηκε σε απόσταση μόλις 1,5 χιλιόμετρο ανοικτά των ακτών της Χίου και οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων αγνοουμένων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα).

Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ».