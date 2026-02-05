Αδιάκοπες είναι οι έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετανάστες.

Έχει συλληφθεί ο Μαροκινός που αναγνωρίστηκε ως διακινητής και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αναμένεται σήμερα Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου να οδηγηθεί στον ανακριτή.

Ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου της Χίου, Τσακίρης Χρήστος ανακοίνωσε πως νοσηλεύονται 23 τραυματίες, 22 Αφγανοί και μία λιμενικός, η οποία αναμένεται σύντομα να λάβει εξιτήριο.

Σε εξέλιξη ΕΔΕ για το ναυάγιο

Σε εξέλιξη είναι Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διεξάγεται από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος ανοικτά της Χίου όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Πρωταρχικό μέλημα του Λιμενικού είναι η αποκάλυψη όλων των λεπτομερειών της σύγκρουσης των δύο σκαφών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα καταθέσεις των μελών τού πληρώματος του σκάφους του Λιμενικού, ο χειριστής του δουλεμπορικού σκάφος έπεσε στην πλάγια δεξιά πλευρά της σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανετράπη και βυθίστηκε.

Τα στελέχη του Λιμενικού δεν θα λάβουν κατάθεση όμως μόνο από το πλήρωμα του σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής αλλά και από τους διασωθέντες μετανάστες.

Το δουλεμπορικό βυθίστηκε σε απόσταση μόλις 1,5 χιλιόμετρο ανοικτά των ακτών της Χίου και οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων αγνοουμένων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

«Η θερμική κάμερα του σκάφους δεν χρησιμοποιήθηκε γιατί δεν κρίθηκε αναγκαίο»

Ο κυβερνήτης του σκάφους του Λιμενικού που ενεπλάκη στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο μίλησε για την κάμερα που υπήρχε στο πλωτό και δεν χρησιμοποιήθηκε.

«Η χρήση του δεν κρίθηκε αναγκαία», αυτή ήταν η απάντηση του κυβερνήτη για την περίπτωση της Χίου.

Το συγκεκριμένο πλωτό περιπολικό διαθέτει θερμική κάμερα, η οποία συνηθίζεται να χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων μέσα στη θάλασσα.

Ο κυβερνήτης προσέθεσε, ότι το σκάφος με τους μετανάστες είχε εντοπιστεί ήδη από κάμερα στεριάς. Γι΄αυτό τον λόγο φαίνεται πως… δεν χρησιμοποιήθηκε ο ειδικός εξοπλισμός για τη διεκπεραίωση αυτής της σύνθετης νυχτερινής επιχείρησης.

Τα κυκλώματα μεταφοράς λαθρομεταναστών

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διακινητές δεν ταξιδεύουν σχεδόν ποτέ.

Την πλειοψηφία τον φορών εξαναγκάζουν τους ίδιους τους μετανάστες να οδηγήσουν ως αντάλλαγμα για φθηνότερη διέλευση.

Τα μέλη των κυκλωμάτων αυτών έχουν ρόλους:

Στρατολόγοι κυρίως μέσω social media

Μεσάζοντες

Βοηθητικά μέλη (πλαστογράφοι, εισπράκτορες, οδηγοί φορτηγών)

Τα χρήματα που ζητούν τα κυκλώματα από τους μετανάστες δεν είναι πάντα τα ίδια.

Εξαρτάται από το είδος του σκάφους, τον αριθμό των επιβατών, τις καιρικές συνθήκες και άλλους παράγοντες.

Παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, η μεταφορά μεταναστών να γίνεται και με ακριβά ιστιοφόρα. Εκεί οι τιμές ανεβαίνουν (9.000 – 10.000 ευρώ) το κεφάλι.

Σημειώνεται πως για απλή λέμβο όπως στην περίπτωση της τραγωδίας στη Χίο, το ποσό είναι πιο χαμηλό, κάπου στα 4.000 με 5.000 ευρώ.