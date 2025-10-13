Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στον Βώλακα της Δράμας. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τέσσερα ανήλικα αγόρια, κάτοικοι της περιοχής, 13, 14 και 15 ετών οδηγούσαν στους δρόμους του χωριού, αγροτικό όχημα.

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, άρχισαν να κινούνται στα ορεινά του Βώλακα. Το αυτοκίνητο ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 14χρονος οδηγός και να χτυπήσει στο κεφάλι και τα πόδια ένα δεύτερο παιδί το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.

Τα άλλα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για το περιστατικό.