Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου το βράδυ της Τρίτης (11/11), καθώς, η λέμβος με την οποία επιχείρησαν να φτάσουν στο νησί αναποδογύρισε.

Από παραπλέοντα σκάφη και υπό το συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, συντονίστηκε επιχείρηση, καθώς η λέμβος εντοπίστηκε να έχει ανατραπεί.

Δύο εμπορικά, μαζί με άλλα δύο σκάφη του Λιμενικού, και αυτό της FRONTEX, αλλά και ελικόπτερο, βρέθηκαν στην περιοχή για την διάσωση των αλλοδαπών, αλλά και την περισυλλογή των σορών.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι ισχυροί και δυσχέραναν το έργο της διάσωσης.

Από το σκάφος της FRONTEX περισυνελέγησαν 59 συνολικά άτομα, μεταξύ των οποίων και οι τρεις σοροί των νεκρών, που θα μεταφερθούν στην Αγία Γαλήνη.