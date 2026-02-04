Τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό της Γορτυνίας. Ένας 67χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από τρακτέρ, κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών.

Το περιστατικό καταγράφηκε, σύμφωνα με τις Αρχές, το βράδυ της 3ης Φεβρουαρίου, όταν ο άνδρας βρέθηκε νεκρός κάτω από το τρακτέρ του. Ο εντοπισμός του έγινε εντός αγροκτήματος.

Ο 67χρονος ήταν γεωκτηνοτρόφος και διατηρούσε πρόβατα στην περιοχή Μαραθόλακας. Ήταν ακόμη πατέρας τριών παιδιών και παππούς.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Την προανάκριση του περιστατικού διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τροπαίων.

Πηγή: Ε-gortynia