Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 17:30 στο γεφυράκι των Κουραμάδων στη Κέρκυρα.
Το αυτοκίνητο, στο οποίο οδηγός ήταν μια 48χρονη και συνοδηγός η 75χρονη μητέρα της, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει κάτω από την γέφυρα.
Οι δύο γυναίκες που επέβαιναν εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Η 75χρονη ανασύρθηκε νεκρή από το σημείο, ενώ η 48χρονη κόρη της μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.
Δείτε το βίντεο από το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος:
Πηγή: KerkyraSimera