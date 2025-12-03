Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 17:30 στο γεφυράκι των Κουραμάδων στη Κέρκυρα.

Το αυτοκίνητο, στο οποίο οδηγός ήταν μια 48χρονη και συνοδηγός η 75χρονη μητέρα της, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει κάτω από την γέφυρα.

Οι δύο γυναίκες που επέβαιναν εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η 75χρονη ανασύρθηκε νεκρή από το σημείο, ενώ η 48χρονη κόρη της μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Δείτε το βίντεο από το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος:

Πηγή: KerkyraSimera