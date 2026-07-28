Μια τραγική είδηση συγκλονίζει τη Φθιώτιδα, καθώς ένας 17χρονος έχασε ξαφνικά τη ζωή του αργά το βράδυ της Δευτέρας (27/07), την ώρα που βρισκόταν στην πλατεία του οικισμού όπου διέμενε, στη Βόρεια Λαμία.

Το δραματικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, ο 17χρονος βρισκόταν στην πλατεία μαζί με συνoμήλικους φίλους του, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και λιποθύμησε.

Πανικός στην παρέα – Μάχη 25 λεπτών από το ΕΚΑΒ

Αμέσως επικράτησε πανικός. Ένα από τα παιδιά της παρέας έτρεξε έντρομο στο σπίτι του 17χρονου για να καλέσει σε βοήθεια. Αν και οι γονείς του απουσίαζαν εκείνη την ώρα, στο σπίτι βρίσκονταν συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία έσπευσαν αμέσως στο σημείο, ξεκινώντας προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ενώ παράλληλα ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έφτασε πολύ γρήγορα ασθενοφόρο. Οι διασώστες συνέχισαν αδιάκοπα τις προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ για περίπου 25 λεπτά, δίνοντας σκληρή μάχη να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, τόσο στο σημείο όσο και κατά τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας. Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών στα ΤΕΠ, ο 17χρονος δεν επανήλθε.

Στο σημείο η Αστυνομία – Παραγγέλθηκε νεκροψία

Στην πλατεία της Βόρειας Λαμίας μετέβησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, οι οποίοι εξέτασαν τον χώρο και πήραν καταθέσεις, προκειμένου να διακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια που προκάλεσαν τον αδόκητο χαμό του 17χρονου.

Πηγή: lamiareport.gr