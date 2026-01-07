Συντετριμμένη είναι η περιοχή της Αγιάς στη Λάρισα από τον τραγικό θάνατο του Κώστα Μαχμουντέ.

Ο 31χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ, ανήμερα των Φώτων.

Σύμφωνα με το on larissa, το τροχαίο συνέβη πριν το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, μερικά χιλιόμετρα πριν το Γερακάρι. Υπό συνθήκες που διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, δύο οχήματα, ένα Mercedes κι ένα BMW συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα.

Το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του από τη σύγκρουση και βρέθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 31χρονου οδηγού.

Ο αδικοχαμένος Κώστας ήταν μοναχοπαίδι και με καταγωγή από τη Μελιβοία. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ήταν ιδιαίτερα αγαπητό παιδί, ενώ εργαζόταν στο χώρο της εστίασης, σε κατάστημα στην περιοχή της Αγιάς.