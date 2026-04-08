Σοκαριστικές εικόνες εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (7/4) στη Λάρισα, όταν αστυνομικοί κλήθηκαν να εισέλθουν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης. Λίγο πριν τις 21.00 το βράδυ, οι αστυνομικοί μπήκαν στον χώρο, όπου εντόπισαν νεκρές δύο αδελφές, ηλικίας 76 και 83 ετών, οι οποίες βρίσκονταν σε προχωρημένη σήψη.

Άμεσα ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Μέχρι στιγμής, από τα στοιχεία της έρευνας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ την διενέργεια της προανάκρισης, έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.