Θλίψη προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/4) στη Λάρισα, όπου εντοπίστηκαν νεκρές δύο γυναίκες μέσα στο σπίτι τους.

Πρόκειται για μια 90χρονη μητέρα και την 66χρονη κόρη της, οι οποίες βρέθηκαν σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, περίπου στις 19:00 το απόγευμα. Οι σοροί τους ήταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που δείχνει ότι ο θάνατός τους, είχε επέλθει αρκετές ημέρες πριν.

Στο διαμέρισμα υπήρχε έντονη δυσοσμία, ενώ οι αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο μετά από ειδοποίηση συγγενών. Τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια, ωστόσο έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.