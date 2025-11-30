Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11) στην περιοχή της Λούτσας, όταν ΙΧ εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε τρία άτομα με αποτέλεσμα ένα εξ αυτών να χάσει τη ζωή του.

Λίγο μετά τις 00:30 σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο οδηγός ενός ΙΧ κινούμενος επί της λεωφόρου Αρτέμιδος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να χτυπήσει τρία άτομα, τα οποία προσπαθούσαν να διασχίσουν κάθετα τον δρόμο.

Από αυτούς δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ωστόσο ο τρίτος τραυματίστηκε θανάσιμα κι έχασε σχεδόν ακαριαία τη ζωή του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο οδηγός του οχήματος επίσης τραυματίστηκε ελαφρά.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.