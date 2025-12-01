Εγγονός του ιδρυτή της αλυσίδας με τα διάσημα σοκολατάκια «Leonidas» είναι ο άτυχος 24χρονος που έπεσε νεκρός από το σοκαριστικό τροχαίο στη Λούτσα, όταν 29χρονος οδηγός έπεσε πάνω του με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Ο άτυχος Σωτήρης – Iωάννης Μπαλτάς, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Βέλγιο, εργαζόταν στο κατάστημα της αλυσίδας στις Βρυξέλλες και ήρθε στην Αθήνα, για να παραστεί στην αποφοίτηση της φίλης του, που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Δευτέρα.

Μόλις στάθμευσε το αυτοκίνητό του στην Λεωφόρο Αρτέμιδος και βγήκε για να ξεφορτώσει τις αποσκευές που μετέφερε, ο 29χρονος έπεσε πάνω του και πάνω στο όχημά του, σκοτώνοντας ακαριαία τον ίδιο και τραυματίζοντας σοβαρά την φίλη του, που νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τα πόδια.

Ο άτυχος νεαρός ζούσε στο Βέλγιο και ήταν ο εγγονός του ιδρυτή της γνωστής αλυσίδας, που ξεκίνησε την λειτουργία της το 1913 από ένα βραβείο σε διαγωνισμό ζαχαροπλαστικής, που έμελλε να κάνει διάσημα σε όλη την Ευρώπη τα γνωστά σοκολατάκια και την γεύση τους.

Ο πατέρας του άτυχου νεαρού μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και είπε πως παραμένει τόσο ο ίδιος όσο και όλη η οικογένεια σε κατάσταση σοκ. «Έμαθα για το κακό την επόμενη μέρα. Μένω στην επαρχία και ήρθε ο αδελφός μου και με πήρε. Δεν έχω καταλάβει τι έγινε. Η πρώην σύζυγός μου και η κόρη μου βγήκαν από το νοσοκομείο, αλλά είναι σε άθλια κατάσταση», είπε ο πατέρας του θύματος και συνέχισε:«Έμενε στο Βέλγιο (το παιδί), έκανε το μεταπτυχιακό του και εργαζόταν στο κατάστημα με τα σοκολατάκια. Είχε έρθει για δύο μόνο μέρες για την αποφοίτηση της κοπέλας του και κάποιος έπεσε πάνω στα παιδιά μου. Δεν έχουμε πειράξει κανέναν. Έφυγε ένας άγγελος» είπε συντετριμμένος.