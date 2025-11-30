Ανείπωτος είναι ο πόνος για τον 24χρονο Σωτήρη-Ιωάννη Μπαλτά, που έχασε τη ζωή του στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Λούτσα.

Ο άτυχος νέος, που είχε έρθει στην Ελλάδα από το Βέλγιο για την ορκωμοσία της κοπέλας του τη Δευτέρα, σκοτώθηκε ακαριαία μπροστά στα μάτια της μητέρας του, της αδελφής του και της συντρόφου του, όταν το όχημα που οδηγούσε ο 29χρονος κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος, από Βραυρώνα προς Ραφήνα, και όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο συγκρούστηκε με δύο οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος Σωτήρης μόλις πρόσφατα είχε πάρει το Πτυχίο του στα Οικονομικά.

Η ταφή του θα γίνει στο χωριό Παπαδάτες Μακρυνείας. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι συγκλονισμένοι για τον άδικο χαμό του νέου παιδιού.

Συγκλονίζουν τα λόγια του θείου και νονού του 24χρονου, που σκοτώθηκε ακαριαία σε τροχαίο στην Αρτέμιδα.

«Μόλις είχαν έρθει τα παιδιά και είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματά τους από το αυτοκίνητο, ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους. Η ανιψιά μου ήταν εκτός του αυτοκινήτου. Ο ανιψιός μου ήταν πίσω, στο πορτ μπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του», ανέφερε στην κάμερα του MEGA ο θείος και νονός του 24χρονου, σημειώνοντας πως «όταν ήρθε το ασθενοφόρο, τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του».

Συγγνώμη από τη μητέρα του 29χρονου

Την ίδια στιγμή, σε σοκ βρίσκεται η μητέρα του οδηγού που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα, η οποία μιλώντας στο Mega ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 24χρονου που άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την κατάσταση των τριών τραυματιών, η μητέρα και η αδελφή του θύματος έλαβαν Εξιτήριο από το Νοσοκομείο.

Δεν ισχύει το ίδιο για την 21χρονη σύντροφό του, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στο Mega, η νεαρή έχει υποστεί κάκωση στο κρανίο, κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης. Μάλιστα, για το τελευταίο υπεβλήθη και σε χειρουργική επέμβαση.

