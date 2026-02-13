Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/2) στη Λούτσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 15χρονος αλβανικής καταγωγής και δύο ακόμη συνομήλικοί του να τραυματιστούν.

Ο 15χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τα τρία παιδιά.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».