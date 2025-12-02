Οι εξελίξεις σχετικά με το φονικό τροχαίο που σημειώθηκε στη Λούτσα την περασμένη Κυριακή (30/11) είναι ραγδαίες. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την κατάσταση που βρισκόταν ο 29χρονος όσο οδηγούσε με αποτέλεσμα να σκοτώσει έναν 24χρονο και να στείλει τη 21χρονη σύντροφο του στο νοσοκομείο.

Ο 29χρονος αναμένεται να απολογηθεί για τις πράξεις του αύριο, Τετάρτη (03/12).

Οι εξετάσεις του δράστη έδειξαν πως ο νεαρός ήταν μεθυσμένος. Το αλκοόλ στο αίμα του ήταν τρεις φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αιματολογική εξέταση που έγινε έδειξε 0,63 g/l με όριο το 0,50 g/l.

Απορία προκαλεί ότι το αλκοτέστ που του έγινε στο σημείο τον έβγαλε αρνητικό, όμως οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν δείκτη πολύ μεγαλύτερο από αυτό που επιτρεπόταν.

Ακόμα, ο 29χρονος παραδέχτηκε στους αστυνομικούς πως είχε κάνει χρήση κοκαΐνης αλλά όχι αλκοόλ. Αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες και τα αποτελέσματα για το αν βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών, όταν αφαίρεσε τη ζωή του 24χρονου.

Σημειώνεται ότι τα βίντεο που βγαίνουν στο φως, δείχνουν πως η ταχύτητα με την οποία πήγαινε ο 29χρονος εκτιμάται μεταξύ 80 και 90 χιλιομέτρων την ώρα, κάτι το εγκληματικό όταν το ανώτατο όριο σε αυτούς τους στενούς δρόμους είναι τα 30 χιλιόμετρα.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Οι μαρτυρίες για την αντίδραση του οδηγού

Σοκαριστικές είναι μαρτυρίες των ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο. Μιλούν για έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν είχε καμία αίσθηση της κατάστασης.

Ειδικότερα, ένας από τους μάρτυρες δήλωσε ότι ο 29χρονος ήταν αδιάφορος ενώ παράλληλα μιλούσε έντονα στο τηλέφωνο, ανταλλάσσοντας βρισιές.

«Όταν ο διασώστης του είπε “σκότωσες άνθρωπο”, εκείνος απάντησε: Ναι, αλλά με πονάει το αυτί μου, να το δούμε;».

Αυτά τα είπε λίγα λεπτά από τη στιγμή που σκότωσε τον 24χρονο και τραυμάτισε την 21χρονη σύντροφο του.

«Δεν έδειχνε να έχει συνειδητοποιήσει τι είχε κάνει», λέει άλλη αυτόπτης και συνεχίζει λέγοντας: «Άκουσα τον θόρυβο, τα τρία μπαμ. Μένω σχεδόν απέναντι και κατέβηκα αμέσως. Όταν κατέβηκα, είδα τους τραυματίες στο δρόμο, ρώτησα γιατί τους έβγαλαν έξω και μου είπαν ότι ήταν πεζοί. Πήγα στον νεαρό, έλεγξα καρωτίδα και καρπό, αλλά δεν είχε ζωτικά σημεία. Πήγα και στην κοπέλα, είδα το τραύμα στον κρόταφο. Της λέγαμε να μην σηκώνεται και δεν το καταλάβαινε».

Δείτε σχετικό βίντεο:

Ποιος είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το φονικό τροχαίο

Ο δράστης φαίνεται πως ήταν γνωστός στις Αρχές. Στο παρελθόν είχε διαπράξει πληθώρα αδικημάτων.

Στην ηλικία των 19 ετών είχε συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ναρκωτικών και την ίδια χρονιά συνελήφθη ξανά στην Αγία Παρασκευή για κλοπές.

Το 2017 στην περιοχή που έγινε το τροχαίο δυστύχημα, ο 29χρονος είχε συλληφθεί για διακίνηση κάνναβης.

Τέλος, ο 29χρονος το 2022 συμμετείχε σε κύκλωμα εξαπάτησης μέσω υπολογιστών το οποίο είχε στηθεί στην περιοχή της Πέλλας και συνελήφθη λίγους μήνες αργότερα ξανά για κατοχή ναρκωτικών.

Το θύμα ήταν γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας

Εγγονός του ιδρυτή της αλυσίδας με τα διάσημα σοκολατάκια «Leonidas» είναι ο άτυχος 24χρονος που έπεσε νεκρός από το σοκαριστικό τροχαίο στη Λούτσα, όταν 29χρονος οδηγός έπεσε πάνω του με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Ο άτυχος Σωτήρης – Iωάννης Μπαλτάς, Μεταπτυχιακός Φοιτητής στο Βέλγιο, εργαζόταν στο κατάστημα της αλυσίδας στις Βρυξέλλες και ήρθε στην Αθήνα, για να παραστεί στην αποφοίτηση της φίλης του, που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Δευτέρα.

Μόλις στάθμευσε το αυτοκίνητό του στην Λεωφόρο Αρτέμιδος και βγήκε για να ξεφορτώσει τις αποσκευές που μετέφερε, ο 29χρονος έπεσε πάνω του και πάνω στο όχημά του, σκοτώνοντας ακαριαία τον ίδιο και τραυματίζοντας σοβαρά την φίλη του, που νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τα πόδια.

Η κηδεία του άτυχου 24χρονου θα οριστεί τις επόμενες ώρες.