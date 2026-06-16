Μια 40χρονη Ιταλίδα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο. Η άτυχη γυναίκα είχε ταξιδέψει στο «νησί των Ανέμων» για το μπάτσελορ πάρτι του γάμου της, ο οποίος είχε προγραμματιστεί να γίνει το επόμενο Σάββατο.

Η Sara Ceccantini, με καταγωγή από το Αρέτσο της Τοσκάνης, ήταν υπάλληλος της Prada, ενώ αφήνει πίσω της μία τρίχρονη κόρη.

Η εταιρεία που εργάζεται βυθίστηκε στο πένθος. Σήμερα, οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της Βαλβίνια έφυγαν νωρίς από τη δουλειά τους, εν μέσω βαθιάς θλίψης για την απώλεια της συναδέλφου τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας σημειώθηκε η σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, από την οποία έχασε τη ζωή της η Ιταλίδα.

Όπως αναφέρουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, διερευνάται η άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία από τροχαίο, καθώς φαίνεται ότι ένα άλλο όχημα έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η 40χρονη.

Πηγή: corrierediarezzo.it