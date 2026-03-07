Σοκ προκαλεί στην κοινωνία της Μυτιλήνης ο αιφνίδιος θάνατος μιας 26χρονης γυναίκας η οποία βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου, νεκρή. Η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε βγει με φίλες της το προηγούμενο βράδυ και δεν ξύπνησε το επόμενο πρωί, ανήμερα των γενεθλίων της.

Επί τόπου έσπευσαν Αστυνομία και Ιατροδικαστής, ενώ φως στις συνθήκες θανάτου της θα δείξει η ιατροδικαστική εξέταση. Την άτυχη 26χρονη φέρεται να βγήκε χωρίς της αισθήσεις της η μητέρα του φίλου της. Η νεαρή γυναίκα με καταγωγή από το Πλωμάρι, εργαζόταν σε κατάστημα της Μυτιλήνης. Ζούσε στο πατρικό σπίτι του συντρόφου της με τον οποίο έκαναν όνειρα για το μέλλον.

Την αναζητούσε ο σύντροφός της στο τηλέφωνο

Ο σύντροφός της έφυγε νωρίς το πρωί για δουλειά και της τηλεφωνούσε, χωρίς να απαντά. Ζήτησε τότε από τη μητέρα του να πάει να την ξυπνήσει και εκείνη τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της. Ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Η γυναίκα δεν φέρεται να είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Πηγή: aeolos.tv