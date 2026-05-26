Ένα σοβαρό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα συγκλόνισε τη τοπική κοινωνία της Μυτιλήνης στην περιοχή της Παναγιούδας, όπου δύο νέοι άνθρωποι, ηλικίας 16 και 18 ετών, έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα δύο αγόρια ήταν φίλοι και επέστρεφαν προς την πόλη της Μυτιλήνης μετά από βόλτα σε παραλία της Θερμής, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που η μηχανή στην οποία επέβαιναν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, χάνει τον έλεγχο σε αριστερή στροφή. Το δίκυκλο προσέκρουσε αρχικά σε κράσπεδο και στη συνέχεια σε κολώνα φωτισμού, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο των δύο νεαρών.

Στο ίδιο βίντεο φαίνονται ακόμη δύο δίκυκλα που κινούνταν μαζί με τους άτυχους φίλους και κατάφεραν να περάσουν κανονικά τη στροφή, χωρίς να εμπλακούν στο δυστύχημα.