Σε εξέλιξη παραμένει η έρευνα της Τροχαίας για τα ακριβή αίτια του σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς.

Οι αρμόδιες Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική εκτροπή του οχήματος, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η μεγάλη ταχύτητα με την οποία φέρεται να κινούνταν το αυτοκίνητο εξετάζεται ως ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα, κοντά στην οδό Καλυψούς. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με ιδιαίτερα μεγάλη σφοδρότητα σε μαντρότοιχο, προκαλώντας την κατάρρευσή του.

Από την πρώτη έρευνα των αστυνομικών στο σημείο, δεν προέκυψε εμπλοκή άλλου οχήματος. Ωστόσο, η εικόνα του σημείου και η ένταση της σύγκρουσης έχουν στρέψει την έρευνα και στο ενδεχόμενο ανάπτυξης πολύ υψηλής ταχύτητας.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε το αυτοκίνητο διαλύθηκε, μετατρεπόμενο σε άμορφη μάζα μετάλλων, ενώ κομμάτια του οχήματος εκτοξεύτηκαν σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων.

Την ίδια ώρα, από τύχη δεν σημειώθηκε ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία. Λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση, μια νεαρή γυναίκα βρισκόταν εκεί και περίμενε ταξί, στο σημείο όπου κατέληξε το όχημα.

«Ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, ο οποίος περιέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά το δυστύχημα.

«Γύρω στις 02:00 ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, ένα τεράστιο “μπαμ”. Βγήκα στο μπαλκόνι για να δω τι είχε συμβεί. Υπήρχε καπνός και σκόνη, ενώ σε ένα σημείο είχε αποκολληθεί η μηχανή του αυτοκινήτου και καιγόταν μόνη της», ανέφερε.

Δύο άτομα βρίσκονταν εκτός του οχήματος, ενώ η εικόνα του αυτοκινήτου μαρτυρούσε την ένταση της σύγκρουσης.

«Δεν μπορούσα να δω τι ακριβώς είχε συμβεί με τους τραυματίες. Αυτό που φαινόταν ήταν η άμορφη μάζα από σίδερα. Έδειχνε ότι το τροχαίο ήταν πάρα πολύ σφοδρό και πιθανότατα υπήρχαν θύματα. Το “μπαμ” ήταν εκκωφαντικό. Ακούστηκε πρώτα ένα φρενάρισμα και αμέσως μετά η σύγκρουση. Όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα», σημείωσε.

Το οδοιπορικό του φωτορεπόρτερ Νίκου Χριστοφάκη στο σημείο του μοιραίου τροχαίου

Τρεις νεκροί – Δύο άτομα χρειάστηκαν απεγκλωβισμό

Στο αυτοκίνητο βρίσκονταν συνολικά πέντε άνθρωποι. Οι τρεις κατάφεραν να απομακρυνθούν μόνοι τους από το όχημα, ενώ για τους άλλους δύο χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής, που προχώρησε στον απεγκλωβισμό τους.

Και οι πέντε μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τρεις από τους επιβαίνοντες υπέκυψαν στα σοβαρά τραύματά τους.

Μεταξύ των νεκρών είναι δύο νέοι ηλικίας 26 και 23 ετών, ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες για την πλήρη ταυτοποίηση του τρίτου θύματος.

Σοβαρά τραυματίας ένας 18χρονος – Εκτός κινδύνου ο δεύτερος

Στο μεταξύ, κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του ενός από τους δύο τραυματίες, οι οποίοι γεννήθηκαν το 2008 και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Ο ένας 18χρονος έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν κρίσιμη την κατάσταση της υγείας του.

Αντίθετα, καλύτερη είναι η εικόνα του δεύτερου τραυματία, ο οποίος έχει υποστεί ελαφρύτερα ορθοπεδικά τραύματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η προανάκριση της Τροχαίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να εξακριβώσουν πώς ακριβώς σημειώθηκε η μοιραία εκτροπή και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.