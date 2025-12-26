Θρήνος στη Ροδόπη για 7χρονο αγοράκι, που έχασε τη ζωή του μετά από πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε στο σπίτι του στο Ρίζωμα Ροδόπης σήμερα τα ξημερώματα.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το 5χρονο αδελφάκι του με εγκαύματα, αλλά και ο πατέρας του.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας.

Στη φωτιά επιχείρησαν οκτώ Πυροσβέστες με τρία οχήματα και παρέδωσαν τον ανήλικο σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης όπου διαπιστώθηκε πως το αγοράκι ήταν νεκρό.

Η ανάρτηση του Πυροσβεστικού Σώματος:

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ανήλικος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ρίζωμα Ροδόπης. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 26, 2025

Πηγή: Thestival