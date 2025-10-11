Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (11/10), στις 11:30, στη Σαντορίνη, με ένα παιδί τεσσάρων ετών να χάνει τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στο Καμάρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί ήταν σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς του παιδιού που ήταν και αυτοί στην πισίνα, όμως δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν πώς έχασε τις αισθήσεις του το παιδί και πνίγηκε.

Οι Αρχές έχουν προσαγάγει τον διευθυντή του ξενοδοχείου και τον υπεύθυνο της πισίνας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν υπήρχε ναυαγοσώστης.