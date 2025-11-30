Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 35χρονος σε τροχαίο που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11)

Σύγκρουση μηχανής με ταξί

Γύρω στις 2:15 τα ξημερώματα της Κυριακής, στη συμβολή των οδών Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου, ταξί που οδηγούσε 39χρονος συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 35χρονος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του voria. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Θεσσαλονίκης.

Πηγή: voria.gr