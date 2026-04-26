Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 36χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/4), στο Δερβένι, στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:00 στο Δερβένι, και συγκεκριμένα στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μηχανή που οδηγούσε ένας 36χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 58χρονος.

Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο 58χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη. Στο σημείο, λόγω του τροχαίου, δημιουργήθηκαν ουρές χιλιομέτρων, με την κατάσταση ωστόσο να ομαλοποιείται σταδιακά.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το τροχαίο:

«Απογευματινές ώρες σήμερα (26-04-2026) στην Εγνατία Οδό (ύψος Δερβενίου) με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με ομόρροπα κινούμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης όπου και κατέληξε».