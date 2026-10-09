Δύο νεαρά άτομα, ηλικίας 28 ετών ο άνδρας και 26 ετών η γυναίκα, υπέκυψαν στα τραύματά τους, μετά από τροχαίο που είχαν με την μοτοσικλέτα τους τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Λεωφόρο Θηβών 196, όταν ξέφυγε από την πορεία της.

Οι δύο αναβάτες της μηχανής από την σύγκρουση -που κατά τις πρώτες πληροφορίες έγινε πρώτα σε κολόνα και μετά στο κράσπεδο του πεζοδρομίου- εκσφενδονίστηκαν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα, στο ύψος του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στου Ρέντη.

Οι δύο αναβάτες της μηχανής, ένας 28χρονος και μία 26χρονη, μεταφέρθηκαν με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο Τζάνειο, όπου -παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τους κρατήσουν στη ζωή- υπέκυψαν στα τραύματά τους.